У Рафиньи случилась стычка с игроками «Бенфики» после матча ЛЧ, полиции пришлось вмешаться. Игрок «Барсы» заявил, что его оскорбляли: «Я отвечал. Мы все вспылили»

Рафинья высказался о стычке с игроками «Бенфики» после матча Лиги чемпионов.

В 7-м туре общего этапа «Барселона » одержала победу со счетом 5:4. Рафинья сделал дубль, его гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте стал победным.

После финального свистка у вингера «Барселоны» произошла стычка с игроками «Бенфики» – в конфликт пришлось вмешаться полиции.

«Я уважаю всех. Когда я уходил с поля, некоторые люди оскорбляли меня, и я отвечал на оскорбления, хоть я знаю, что не должен так поступать.

Мы все вспылили. Если они уважают меня, то и я их уважаю», – сказал Рафинья в интервью Movistar+.