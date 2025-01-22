У Рафиньи случилась стычка с игроками «Бенфики» после матча ЛЧ, полиции пришлось вмешаться. Игрок «Барсы» заявил, что его оскорбляли: «Я отвечал. Мы все вспылили»
Рафинья высказался о стычке с игроками «Бенфики» после матча Лиги чемпионов.
В 7-м туре общего этапа «Барселона» одержала победу со счетом 5:4. Рафинья сделал дубль, его гол на 6-й добавленной ко второму тайму минуте стал победным.
После финального свистка у вингера «Барселоны» произошла стычка с игроками «Бенфики» – в конфликт пришлось вмешаться полиции.
«Я уважаю всех. Когда я уходил с поля, некоторые люди оскорбляли меня, и я отвечал на оскорбления, хоть я знаю, что не должен так поступать.
Мы все вспылили. Если они уважают меня, то и я их уважаю», – сказал Рафинья в интервью Movistar+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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