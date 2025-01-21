«Атлетико» – «Байер». Гризманн и Виртц играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Атлетико» примет «Байер» в 7-м туре Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

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