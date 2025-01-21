Роналду забил 918-й и 919-й голы в карьере – дубль «Аль-Халиджу»

Криштиану Роналду открыл счет в игре с «Аль-Халиджем».

На 65-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» в касание пробил с линии штрафной площади соперника после передачи хавбека Отавио. Мяч попал в нижний левый угол ворот команды, играющей в меньшинстве.

На 98-й минуте Криштиану оформил дубль.

Это 918-й и 919-й голы в карьере португальца. На клубном уровне он забил 784 раза, в составе сборной – 135.

Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь .