Роналду забил 918-й и 919-й голы в карьере – дубль «Аль-Халиджу»
Криштиану Роналду открыл счет в игре с «Аль-Халиджем».
На 65-й минуте матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» в касание пробил с линии штрафной площади соперника после передачи хавбека Отавио. Мяч попал в нижний левый угол ворот команды, играющей в меньшинстве.
На 98-й минуте Криштиану оформил дубль.
Это 918-й и 919-й голы в карьере португальца. На клубном уровне он забил 784 раза, в составе сборной – 135.
Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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