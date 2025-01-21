Анчелотти опроверг уход из «Реала»: «Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб. Это может случиться завтра или через 5 лет. Моя цель – отработать четырехлетний срок вместе с Пересом»
Карло Анчелотти опроверг слухи о желании покинуть «Реал».
Вчера журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero сообщил, что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.
– Вы уже приняли решение уйти летом?
– Нет... нет... (смеется). Я хочу внести ясность: я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет. Не мне решать. Это может случиться завтра (смеется), через несколько игр, через год, через пять лет...
Флорентино [Перес] пробудет здесь еще четыре года, и моя цель – отработать этот срок вместе с ним (смеется). И мы сможем уйти вместе, – со смехом сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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