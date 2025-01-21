  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти опроверг уход из «Реала»: «Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб. Это может случиться завтра или через 5 лет. Моя цель – отработать четырехлетний срок вместе с Пересом»
38

Анчелотти опроверг уход из «Реала»: «Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб. Это может случиться завтра или через 5 лет. Моя цель – отработать четырехлетний срок вместе с Пересом»

Карло Анчелотти опроверг слухи о желании покинуть «Реал».

Вчера журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero сообщил, что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.

– Вы уже приняли решение уйти летом?

– Нет... нет... (смеется). Я хочу внести ясность: я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет. Не мне решать. Это может случиться завтра (смеется), через несколько игр, через год, через пять лет...

Флорентино [Перес] пробудет здесь еще четыре года, и моя цель – отработать этот срок вместе с ним (смеется). И мы сможем уйти вместе, – со смехом сказал главный тренер «Реала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола или Ротенберг? Валиева или Загитова? Самые популярные люди и команды на Спортсе’‘ в 2024-м
384 января, 10:10
Анчелотти о призе тренеру года: «Хочу разделить его с президентом и игроками, которые не всегда, но слушают меня. Я до сих пор жив благодаря спорту, и впереди еще долгая жизнь»
417 декабря 2024, 19:27
«Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Перес поддерживает тренера, в клубе отрицают слухи о Солари и Алонсо
541 декабря 2024, 10:47
Анчелотти и Перес встретятся перед матчем с «Хетафе». Тренер «Реала» намерен исправить ситуацию и верит в игроков
5728 ноября 2024, 18:32
Рекомендуем
Главные новости
Пеп перед матчем с «ПСЖ» в ЛЧ: «Не знаю, сколько очков потребуется «Ман Сити», чтобы пройти дальше. Мы не могли ожидать, что будем в таком положении – нужно принять, что иногда соперники оказываются лучше»
19 минут назад
«Бенфика» – «Барселона». Левандовски, Ямаль и Рафинья играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2110 минут назад
«Ливерпуль» – «Лилль». Салах и Нуньес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1010 минут назад
«Ботафого» заплатит за Вендела 20 млн евро и добивается перехода хавбека уже зимой (Андре Эрнан)
1315 минут назад
«Атлетико» – фаворит Ла Лиги? Как забрать титул у «Барсы» и «Реала»
14 минут назадСпецпроект
«МЮ» предложил 30 млн евро за Доргу, «Лечче» хочет 40 млн с учетом бонусов. «Наполи» защитник тоже нужен
324 минуты назад
Клубное ТВ «Реала» заявило, что ВАР использовал неверный кадр для определения офсайда при третьем голе Мбаппе «Лас-Пальмасу»
2131 минуту назадФото
Александр Мостовой: «Когда говорили, что у нас нет футболистов, я отвечал: «В 3-миллионных странах есть, а в 150-миллионной нет?!» В России много перспективных ребят»
1837 минут назад
Дьокереш забил 64 мяча за последний год – в среднем по голу каждые 84 минуты. Холанд забивал раз в 102 минуты, Роналду – в 105, Левандовски – в 114
1639 минут назад
Агент Рэшфорда встретился с Деку, Маркус готов перейти в «Барсу». У «Боруссии» больше шансов арендовать форварда «МЮ»
24сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Медведев об интересе из Европы: «Стремления уехать не было. Тебе 23 года, есть контракт и надежды с «Локо» и вариант из середины чемпионата Бельгии. Что выберешь?»
2 минуты назад
«Болонья» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Фергюсон в старте. Онлайн-трансляция
17 минут назад
«Атлетико» – «Байер». Гризманн и Виртц играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
18 минут назад
«Брюгге» – «Ювентус». Копмейнерс и Веа в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
79 минут назад
«Аталанта» – «Штурм». 3:0 – де Кетеларе сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Вахду»
815 минут назад
Артета перед игрой с «Динамо» Загреб: «Арсенал» в сильной позиции в ЛЧ, время закрепить успех. Постараемся мощно выступить против сильного соперника»
116 минут назад
Палмер подписал контракт на шестизначную сумму c Amazon. Канал снимет документальный сериал о сборной Англии (The Sun)
250 минут назад
Роналду после дубля «Аль-Халиджу»: «Хорошая победа. Вперед, «Аль-Наср»!»
2сегодня, 18:14
«Монако» – «Астон Вилла». Головин в запасе, Уоткинс в старте. Онлайн-трансляция
6сегодня, 17:46Live
Рекомендуем