Анчелотти опроверг уход из «Реала»: «Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб. Это может случиться завтра или через 5 лет. Моя цель – отработать четырехлетний срок вместе с Пересом»

Карло Анчелотти опроверг слухи о желании покинуть «Реал».

Вчера журналист Эду Пидаль в эфире программы Radioestadio Noche на Onda Cero сообщил , что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.

– Вы уже приняли решение уйти летом?

– Нет... нет... (смеется). Я хочу внести ясность: я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет. Не мне решать. Это может случиться завтра (смеется), через несколько игр, через год, через пять лет...

Флорентино [Перес] пробудет здесь еще четыре года, и моя цель – отработать этот срок вместе с ним (смеется). И мы сможем уйти вместе, – со смехом сказал главный тренер «Реала ».