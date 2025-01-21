Лига чемпионов. «Монако» Головина примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Барса» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Брюгге», «Атлетико» против «Байера»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 7-го тура.

Во вторник «Монако » Александра Головина примет «Астон Виллу », «Ливерпуль » – «Лилль », «Ювентус» сыграет в гостях с «Брюгге», дортмундская «Боруссия» – с «Болоньей», «Барселона » встретится на выезде с «Бенфикой», «Атлетико» проведет домашний матч с «Байером».

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ