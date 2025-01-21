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Лига чемпионов. «Монако» Головина примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Барса» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Брюгге», «Атлетико» против «Байера»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 7-го тура.

Во вторник «Монако» Александра Головина примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Ювентус» сыграет в гостях с «Брюгге», дортмундская «Боруссия» – с «Болоньей», «Барселона» встретится на выезде с «Бенфикой», «Атлетико» проведет домашний матч с «Байером».

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАстон Вилла
logoМонако
logoЛиверпуль
logoШтурм
logoЛилль
logoАталанта
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрюгге
logoЮвентус
logoБайер
logoБарселона
logoПСВ
logoШтутгарт
logoБенфика
logoБоруссия Дортмунд
logoАтлетико
logoБолонья
logoСлован Братислава
logoЦрвена Звезда
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