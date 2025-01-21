«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейса из «Палмейраса» за 35 млн фунтов
«Манчестер Сити» объявил о переходе Витора Рейса.
Английский клуб подписал соглашение 19-летним центральным защитником до 2029 года.
Сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов, в сделке бонусы не предусмотрены, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
Витор Рейс присоединится к «Манчестер Сити» уже сейчас, хотя «Палмейрас» пытался сохранить игрока в команде до клубного чемпионата мира.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Фото: mancity.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
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