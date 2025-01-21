«Ман Сити» объявил о трансфере 19-летнего защитника Рейса из «Палмейраса» за 35 млн фунтов

«Манчестер Сити» объявил о переходе Витора Рейса.

Английский клуб подписал соглашение 19-летним центральным защитником до 2029 года.

Сумма трансфера составила 35 миллионов фунтов, в сделке бонусы не предусмотрены, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Витор Рейс присоединится к «Манчестер Сити » уже сейчас, хотя «Палмейрас » пытался сохранить игрока в команде до клубного чемпионата мира.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь .

Фото: mancity.com