Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда против «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 16-го тура.
В понедельник «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда примет «Аль-Ахли» Роберто Фирмино.
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома встретится дома с «Аль-Вахдой».
В среду «Аль-Иттихад» Карима Бензема будет противостоять «Аль-Шабабу».
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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