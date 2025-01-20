Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда против «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 16-го тура.

В понедельник «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда примет «Аль-Ахли » Роберто Фирмино.

Во вторник «Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль » Малкома встретится дома с «Аль-Вахдой ».

В среду «Аль-Иттихад» Карима Бензема будет противостоять «Аль-Шабабу».

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии