Касатонов о 90-х: «Две машины угнали, заявлял в милицию – ни ответа, ни привета. На выезды в Новосибирск, Тольятти и Самару брал огромную бутыль воды, чтобы местной не отравиться»

Алексей Касатонов рассказал об игре в России в 90-е годы.

Защитник уехал в НХЛ по ходу сезона-1989/90 и возвращался в ЦСКА во время локаута в 1994 году. Окончательно вернулся в армейский клуб в сезоне-1996/97.

– Какой ты увидел после долгого перерыва Россию девяностых?

– Мы с семьей каждое лето ездили домой, но все-таки не до конца понимали всю реальность. Например, мне сложно было предполагать, что у меня за время игры за ЦСКА угонят две машины.

Причем первую, джип, я привез из Америки. Поставил у товарища в охраняемом гараже, улетел. Вернулся – нет. Милицию вызвал – все без толку.

После этого Гущин дал мне «Волгу», записанную на клуб, чтобы мне было на чем ездить. Ее прямо от дома на улице Правды увели. А потом еще один джип – почти. Он из двора уже фактически выезжал, но тут, к счастью, сработала блокировка руля. Машина просто отключилась, а угонщики исчезли до того, как я прибежал.

Опять же, заявили в милицию – ни ответа, ни привета. У ребят, которые тогда машины угоняли, это был серьезный бизнес, все и везде было схвачено.

Страна, конечно, была уже другая. На выезды в Новосибирск, Тольятти, Самару, где нас ждали такие гостиницы и питание, что вспомнить страшно, я брал с собой из Москвы баул с формой и огромную бутыль воды. Чтобы местной не отравиться, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .

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