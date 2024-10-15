  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная Германии попрощалась с Нойером, Мюллером, Гюндоганом и Кроосом перед матчем с Нидерландами. Фанаты на «Альянц Арене» устроили перформанс: «Легенды. Спасибо за все»
Фото
1

Сборная Германии попрощалась с Нойером, Мюллером, Гюндоганом и Кроосом перед матчем с Нидерландами. Фанаты на «Альянц Арене» устроили перформанс: «Легенды. Спасибо за все»

Сборная Германии попрощалась с футболистами, ушедшими из команды летом.

После домашнего Евро-2024 карьеру в сборной Германии завершили Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Тони Кроос, ушедший из профессионального футбола по окончании прошлого сезона.

Перед сегодняшним матчем с Нидерландами (1:0) в Лиге наций, который прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене, состоялась торжественная церемония прощания, в которой приняли участие Нойер, Мюллер и Гюндоган.

Фанаты устроили перформанс в честь игроков – на южной трибуне стадиона продемонстрировали слово «Легенды» и вывесили баннеры с изображениями ушедших из сборной игроков и надписью: «Спасибо за все, ребята».

Фото: x.com/DFB_Team_EN

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Германии
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoСборная Нидерландов по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoТони Кроос
logoТомас Мюллер
logoИлкай Гюндоган
logoЛига наций УЕФА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»
1019 минут назад
Даниэль Мальдини дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Израилем. Впервые за Италию сыграли футболисты из трех поколений одной семьи
546 минут назад
Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» еще на сезон – это пока самый вероятный сценарий
6сегодня, 20:59
Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)
31сегодня, 20:59
Лига наций. Франция выиграла у Бельгии, Германия победила Нидерланды, Италия разгромила Израиль
180сегодня, 20:45
Европейские лиги и FIFPro пожаловались в антимонопольные органы ЕС из-за календаря: «ФИФА действует лишь в собственных интересах. Впереди худший сезон в истории в плане нагрузок»
34сегодня, 20:36
Медведев об интересе россиян к футболу: «Исследование ВЦИОМ кажется подозрительным – ожидаем появление незаказных опросов, которые покажут другие результаты»
16сегодня, 20:29
Балахнин о Мостовом: «Надо поработать для начала, чтобы судить кого-то. Заявления о Мусаеве некорректны – «Краснодар» выглядит прилично»
8сегодня, 20:19
Бенжамен Менди: «Игроки «Сити», включая капитана, бывали на моих вечеринках – все выпивали, у всех были связи с женщинами. Но только меня ложно обвинили в насилии и публично унизили»
60сегодня, 20:17
«Позор». В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о том, что новость про расследование изнасилования в Стокгольме появилась за день до слушания по делу о задолженности перед Килианом
26сегодня, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о ЦСКА: «4-е место не устраивает, но процессом мы должны быть более-менее довольны. В последних 9 матчах 18:3 по голам, ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» не по игре»
140 минут назад
Погба о сокращении бана за допинг: «Я ничего не сделал – за что 4 года? Мне словно дали второй шанс, вернули то, чего меня лишили. Моя цель – набрать форму и вернуться на поле»
1сегодня, 21:17
Франция обыграла Бельгию (2:1) благодаря дублю Коло-Муани, Тчуамени получил красную
3сегодня, 20:45
Италия разгромила Израиль – 4:1. Ди Лоренцо сделал дубль
8сегодня, 20:43
Германия обыграла Нидерланды благодаря голу Левелинга – 1:0. У команды Кумана 1 победа в 4 турах Лиги наций
12сегодня, 20:40
Ройс о Саудовской Аравии: «Заработал бы там в десять раз больше, наверное, но я не тот, кто ставит деньги на первое место»
4сегодня, 19:59
Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Не все зависело от Георгия – некоторые моменты подпортили карьеру, в том числе в «Спартаке». Предложения из Турции не устроили финансово»
6сегодня, 19:23
«Дженоа» подписала экс-хавбека сборной Уругвая Гастона Перейро. Он играл в Серии Б в прошлом сезоне
5сегодня, 19:15Фото
«Он же не ребенок». Медведев о том, запрещал ли «Зенит» Соболеву видеоигры
6сегодня, 18:52
Рианчо о словах Глушенкова про пиво: «Неуместно употребление алкоголя после физических упражнений – такие вещи нужно знать каждому спортсмену»
16сегодня, 18:29