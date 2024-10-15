Сборная Германии попрощалась с Нойером, Мюллером, Гюндоганом и Кроосом перед матчем с Нидерландами. Фанаты на «Альянц Арене» устроили перформанс: «Легенды. Спасибо за все»
Сборная Германии попрощалась с футболистами, ушедшими из команды летом.
После домашнего Евро-2024 карьеру в сборной Германии завершили Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Тони Кроос, ушедший из профессионального футбола по окончании прошлого сезона.
Перед сегодняшним матчем с Нидерландами (1:0) в Лиге наций, который прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене, состоялась торжественная церемония прощания, в которой приняли участие Нойер, Мюллер и Гюндоган.
Фанаты устроили перформанс в честь игроков – на южной трибуне стадиона продемонстрировали слово «Легенды» и вывесили баннеры с изображениями ушедших из сборной игроков и надписью: «Спасибо за все, ребята».
Фото: x.com/DFB_Team_EN
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Германии
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