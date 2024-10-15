Сборная Германии попрощалась с Нойером, Мюллером, Гюндоганом и Кроосом перед матчем с Нидерландами. Фанаты на «Альянц Арене» устроили перформанс: «Легенды. Спасибо за все»

Сборная Германии попрощалась с футболистами, ушедшими из команды летом.

После домашнего Евро-2024 карьеру в сборной Германии завершили Мануэль Нойер , Томас Мюллер , Илкай Гюндоган и Тони Кроос , ушедший из профессионального футбола по окончании прошлого сезона.

Перед сегодняшним матчем с Нидерландами (1:0) в Лиге наций, который прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене, состоялась торжественная церемония прощания, в которой приняли участие Нойер, Мюллер и Гюндоган.

Фанаты устроили перформанс в честь игроков – на южной трибуне стадиона продемонстрировали слово «Легенды» и вывесили баннеры с изображениями ушедших из сборной игроков и надписью: «Спасибо за все, ребята».

Фото: x.com/DFB_Team_EN