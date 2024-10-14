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Юниорский этап Гран-при России в Казани могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС («Бизнес Online»)

Этап Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани может не состояться.

По информации «Бизнес Online», организаторам не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на турнире.

Соревнования попадают под ограничительный период по массовым мероприятиям в связи с саммитом стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ограничительный период предписан до 30 октября – именно в этот день должен стартовать юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию.

При этом подготовка к этапу Гран-при среди взрослых, запланированному на 2-3 ноября, идет в обычном режиме.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Бизнес Online»
logoСерия Гран-при России
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