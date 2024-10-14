Овечкин о переводе на правый фланг: «Не знаю, буду я справа, слева или в центре. Возможно, на позиции вратаря. В «Вашингтоне» появились новые лица, нужно найти правильные сочетания»
Нападающий «Вашингтона» тренировался на правом фланге в преддверии игры с «Вегасом». Он занимался в звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.
Матч против «Вегаса» состоится 16 октября.
Овечкин не подтвердил, был ли перевод на правый фланг просто экспериментом на тренировке или он действительно сыграет на этой позиции в следующей игре.
«Честно говоря, я не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Возможно, завтра я буду играть на позиции вратаря. Мы никогда не знаем наверняка.
Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска комбинаций. Это начало сезона, в команде появились новые лица, поэтому мы должны найти правильные сочетания, правильную химию, и это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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