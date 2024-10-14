«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет

Виталий Бородин заявил о намерении организовать медкомиссию для Михаила Литвина.

– Екатерина Мизулина выставила ролик, в котором Литвин говорит, что купил военный билет. Он сам это говорит на видео, никто за него не говорит. Что это значит? Что был сговор, в который вошли две стороны – как Литвин, так и тот, кто ему помогал приобрести этот билет.

Мы, в свою очередь, сегодня обратились к военному прокурору с просьбой провести заново медкомиссию Литвина, осмотреть его для пригодности к армии. Как практика показывает, когда такие дельцы покупают военные билеты, они таким образом хотят откосить от долга перед Родиной, придумывают болячки, болезни непонятные.

Может, мы ошибаемся и у него есть какая-то врожденная болезнь, которая не позволяет пойти в армию. А если друг окажется так, что он здоров и ему выдали билет, здесь могут возбудить уголовное дело, провести проверку по данному факту. К комиссии, которая выдавала билет, тоже могут быть вопросы.

– Как думаете, что лучше для Литвина – в армию или в тюрьму?

– Думаю, данный гражданин может покинуть территорию Российской Федерации. Если не ошибаюсь, когда была мобилизация, он уже на какой-то период времени покидал страну. Думаю, мы увидим, как Михаил Литвин покидает территорию РФ и будет передавать нам приветы из другой страны.

Он может сказать, что просто блефанул или реально болеет. Как блогеры любят – они сначала наговорят, а потом дают опровержение, мол, я пошутил и это все неправда. Ждем, что будет видеообращение Литвина, в котором он скажет, что пошутил, что просто снимали трэш-ток для лайков. Но мы немножко по-другому смотрим на эту картину, – заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?