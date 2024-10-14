Мостовой о «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Чистый хайп. Как в жизни бывает: люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали»
Ранее казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
«Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь.
Забейте 30 голов, и о вас будут говорить. А кто-то один гол за десять лет забьет и ходит, рассказывает... Могут дойти до такого, что могут батюшку позвать, клоуна в клуб. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите.
Сейчас такое не только в футболе происходит, во всех сферах. Там того пригласили, там другого», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Сокол» Казань может рассмотреть приглашение священника после таролога: «В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты»
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