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  • Жирков о молодежи: «Мне не о чем говорить с ними. У нас был хоккей и футбол, а сейчас другие игры, чудовища – Minecraft и другая фигня бесполезная. Не понимаю их вообще, как и в последние годы в сборной»
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Жирков о молодежи: «Мне не о чем говорить с ними. У нас был хоккей и футбол, а сейчас другие игры, чудовища – Minecraft и другая фигня бесполезная. Не понимаю их вообще, как и в последние годы в сборной»

Юрий Жирков рассказал, что ему сложно общаться с молодым поколением.

«Я вообще не понимаю сейчас молодежь, как и в последние годы, когда был в сборной. У молодых ребят абсолютно другое общение и другие интересы.

Мне вообще не о чем говорить с молодежью – у них какие-то другие игры: раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища – Minecraft и другая фигня бесполезная», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, Юрий Жирков завершил игровую карьеру в 2022 году. Сейчас экс-футболисту 41 год.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoMinecraft
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