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Лига наций. Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем

В Лиге наций пройдут матчи 4-го тура.

Сборная Франции сыграет в гостях с Бельгией, Германия примет Нидерланды, ИталияИзраиль.

Лига наций

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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