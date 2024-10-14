Лига наций. Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
В Лиге наций пройдут матчи 4-го тура.
Сборная Франции сыграет в гостях с Бельгией, Германия примет Нидерланды, Италия – Израиль.
Лига наций
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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