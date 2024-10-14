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Дмитрий Васильев: «Мировой спорт очень много потерял без россиян. Не хватает той важной составляющей для наших недругов, что некого ругать»

Дмитрий Васильев высказался о недопуске россиян к международным соревнованиям.

«Мировой спорт очень много потерял, очень много. Не хватает той, может быть, важной составляющей для наших недругов, что некого ругать.

Раньше был источник для того, чтобы каким‑то образом выместить свою озлобленность, ненависть, обвинить русских во всех, прежде всего своих, грехах.

А теперь русских нет, и кого ругать‑то? Даже в этой части они много потеряли», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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