«Сокол» Казань о поиске таролога: «Мы еще натальные карты делали. Любые способы на пути к победе хороши»

В «Соколе» объяснили поиск таролога.

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу.

Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова . Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий – любовь к футболу», – сказал руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола » Адель Сафин.