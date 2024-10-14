«Сокол» Казань о поиске таролога: «Мы еще натальные карты делали. Любые способы на пути к победе хороши»
В «Соколе» объяснили поиск таролога.
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу.
Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий – любовь к футболу», – сказал руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости