Гендиректор Суперлиги о вердикте Европейского суда: «Это повысило готовность клубов к переговорам и уменьшило страх репрессий»

Бернд Райхарт высказался о готовности клубов к переговорам по Суперлиге.

Ранее Европейский суд постановил, что действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Футбольную Суперлигу Европы хотят запустить в 2025 году.

«Декабрьский вердикт значительно повысил готовность клубов к переговорам и уменьшил страх репрессий.

Мы с самого начала полагались на диалог.

Теперь заинтересованные стороны могут внести свой вклад и взять на себя ответственность за новую, более современную футбольную систему будущего.

По нашему мнению, ответственность за принятие решений должна лежать в первую очередь на клубах и игроках», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.