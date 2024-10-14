Гендиректор Суперлиги о вердикте Европейского суда: «Это повысило готовность клубов к переговорам и уменьшило страх репрессий»
Бернд Райхарт высказался о готовности клубов к переговорам по Суперлиге.
Ранее Европейский суд постановил, что действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.
Футбольную Суперлигу Европы хотят запустить в 2025 году.
«Декабрьский вердикт значительно повысил готовность клубов к переговорам и уменьшил страх репрессий.
Мы с самого начала полагались на диалог.
Теперь заинтересованные стороны могут внести свой вклад и взять на себя ответственность за новую, более современную футбольную систему будущего.
По нашему мнению, ответственность за принятие решений должна лежать в первую очередь на клубах и игроках», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Kicker
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости