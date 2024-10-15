«Колорадо» начал сезон НХЛ с 3 поражений подряд при разнице шайб 10:20

«Колорадо» начал сезон НХЛ с 3 поражений подряд с общей разницей 10:20.

«Эвеланш» проиграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).

До этого команда уступила «Вегасу» (4:8, в гостях) и «Коламбусу» (4:6, дома).

Главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа впервые принял участие в матче против своей бывшей команды в Денвере. Он руководил «Колорадо » с 2013 по 2016 годы.