«Колорадо» начал сезон НХЛ с 3 поражений подряд при разнице шайб 10:20
«Колорадо» начал сезон НХЛ с 3 поражений подряд с общей разницей 10:20.
«Эвеланш» проиграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6).
До этого команда уступила «Вегасу» (4:8, в гостях) и «Коламбусу» (4:6, дома).
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа впервые принял участие в матче против своей бывшей команды в Денвере. Он руководил «Колорадо» с 2013 по 2016 годы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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