Бенжамен Менди: «Игроки «Сити», включая капитана, бывали на моих вечеринках – все выпивали, у всех были связи с женщинами. Но только меня ложно обвинили в насилии и публично унизили»

Бенжамен Менди утверждает, что другие игроки «Ман Сити» посещали его вечеринки.

Напомним, в 2021 году Менди был обвинен в нескольких эпизодах сексуального насилия – впоследствии все обвинения с защитника были сняты.

С сентября 2021-го по июнь 2023-го «Манчестер Сити» не платил защитнику зарплату, хотя имел с ним действующий контракт. Менди подал против клуба «многомиллионный» иск, слушания по которому начались в понедельник.

«Несколько игроков основного состава «Манчестер Сити», включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и организовывал.

Мы все употребляли алкоголь. У всех были случайные связи с женщинами. Все мы нарушали ограничения, связанные с коронавирусом. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю несправедливым со стороны «Манчестер Сити» выделять меня таким образом. Разница между мной и другими игроками «Манчестер Сити» в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унизили.

Я не могу отделаться от ощущения, что клуб пытается представить ситуацию так, будто я действовал безрассудно, и мое предполагаемое безрассудство привело к тому, что меня арестовали за преступления, которых я не совершал. Хочу лишь подчеркнуть, что в то время, о котором идет речь, я ничем не отличался от нескольких игроков первой команды «Манчестер Сити».

Я с трудом выплачивал алименты на ребенка, я чувствовал себя ужасно. Рахим Стерлинг , Бернарду Силва и Рияд Марез одолжили мне денег, чтобы помочь мне оплатить судебные издержки и поддержать мою семью.

Я был так же готов выполнять свои обязанности, как и другие игроки «Манчестер Сити », которые, как было известно клубу, посещали вечеринки и, по их мнению, действовали безрассудно. Однако мне ничего не известно о том, что «Манчестер Сити» задерживал или приостанавливал выплату зарплаты кому-либо из них, даже если все знали, что они посещали вечеринки. Поэтому я считаю невероятно несправедливым, что «Манчестер Сити» фактически выделил меня из команды, когда я ничем не отличался от остальных», – рассказал Менди в своих показаниях.

Со стороны «Манчестер Сити» показания на сегодняшнем слушании дал бывший директор клуба Омар Беррада, ныне работающий в «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает The Telegraph, имена игроков, присутствовавших на вечеринках вместе с Менди, в ходе слушания упомянуты не были. При этом в ходе уголовного процесса в отношении француза один из свидетелей сообщил, что на одной из домашних вечеринок Менди были Джек Грилиш и Кайл Уокер, однако мероприятие не имело отношения к выдвинутым против защитника обвинениям.