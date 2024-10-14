40

Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА

Михаил Литвин арестован на 13 суток.

Блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0) 12 октября. 

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Сегодня состоялся суд по этому делу. Mash пишет, что Литвин принес извинения и признал вину. Отмечается, что Михаил вел себя смирно и вежливо.

«Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, ваша честь», – сказал Литвин.

Cообщалось, что в отношении Литвина составлен протокол о хулиганстве.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?  

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Mash
происшествия
болельщики
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
Winline Суперкубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет
39сегодня, 08:52
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
49вчера, 19:02
Девушка Литвина: «Представитель СКА сломал нос нашему человеку, второй ударил исподтишка, но все внимание к моему мужчине. Желтые СМИ преподносят все не так, как есть на самом деле»
10вчера, 15:58
«Бой Басты и Литвина – лучший из всех возможных сценарных шоуранов». Сульянов готов организовать поединок между рэпером и блогером
26вчера, 15:24
Литвин задержан после нападения на болельщика – ему грозит до 15 суток ареста. Фанат Маугли тоже в полиции – он скандировал «Литвин – пидорас»
13912 октября, 16:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
128 минут назад
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
26 минут назад
«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет
39сегодня, 08:52
Мозгов дебютировал в Media Basket. Это турнир по медийному баскетболу
7вчера, 21:22Фото
«Рома», «Тандем» и «Эгриси» сыграют в полуфинале Кубка Надежды. Судьба «Народной» и «СиндЕката» решится в суперчеллендже
вчера, 19:54
«Народная Команда» проиграла «Коням» по буллиталити в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
вчера, 19:51
Дмитрий Кузнецов: «В Советском союзе после матчей пили шампанское. В Испании заставляли пить пиво, вино. За кока-колу были штрафы»
23вчера, 19:33
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
49вчера, 19:02
Hoops выиграли у Rocket Team, БК «10» проиграл Sayonara Boys Club и AVG в 1-м туре Media Basket
3вчера, 18:22
«Со сборной России никто не хочет играть. Кто их переломает, кому они на хрен нужны?» Кузнецов о матче с командой Медиалиги
26вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08