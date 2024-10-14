«Барселона» потребовала от штаба Хави вернуть iPad и iPhone. Отношения испорчены (Жоан Фонтес)

«Барселона» попросила Хави вернуть выданные гаджеты производства Apple.

Отношения между каталонским клубом и бывшим главным тренером команды окончательно испортились, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.

«Барселона » потребовала от тренерского штаба Хави вернуть выданные клубом iPad и iPhone, которые не были возвращены после увольнения.

Испанский специалист был уволен из «Барселоны» после прошлого сезона. Во главе команды его сменил Ханси Флик.