«Барселона» потребовала от штаба Хави вернуть iPad и iPhone. Отношения испорчены (Жоан Фонтес)
«Барселона» попросила Хави вернуть выданные гаджеты производства Apple.
Отношения между каталонским клубом и бывшим главным тренером команды окончательно испортились, сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.
«Барселона» потребовала от тренерского штаба Хави вернуть выданные клубом iPad и iPhone, которые не были возвращены после увольнения.
Испанский специалист был уволен из «Барселоны» после прошлого сезона. Во главе команды его сменил Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Barca Universal
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