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ФФККР не отменит Гран-при среди юниоров в Казани из-за саммита БРИКС: «Турнир пройдет в намеченный срок»

В ФФККР заявили, что этап Гран-при среди юниоров в Казани пройдет по расписанию.

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что юниорский этап Гран-при России в Казани могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС, так как организаторам турнира не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на соревнованиях. 

— Действительно ли юниорский этап Гран‑при в Казани под угрозой срыва?

— Нет, турнир пройдет в намеченный срок, — сообщили в пресс‑службе ФФККР.

Этап Гран-при среди юниоров в Казани должен пройти с 30 октября по 1 ноября.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
ФФККР
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