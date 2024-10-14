«Позор». В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе о том, что новость про расследование изнасилования в Стокгольме появилась за день до слушания по делу о задолженности перед Килианом

Окружение Килиана Мбаппе считает, что против него ведется кампания в СМИ.

Ранее стало известно о начале расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Сам Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ » о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро.

Как сообщает RMC Sport, руководство «ПСЖ» осталось недовольно намеком Мбаппе. В клубе назвали его высказывание «позором» и пообещали «сохранить класс и достоинство».