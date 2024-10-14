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Семененко, Кондратюк, Угожаев, Муравьева, Синицына, Фролова, Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный выступят на Гран-при России в Магнитогорске

Стал известен состав участников первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.

Турнир пройдет 26-27 октября. 

Женщины

Ксения Синицына

Анна Фролова

Софья Муравьева

Вероника Малышева

Виктория Федянина

Софья Чаплыгина

Анастасия Хахыртдинова

Дарья Третьякова

Алина Телегина

Ксения Гущина

Мария Агаева

Виктория Сафонова

Мужчины

Евгений Семененко

Марк Кондратюк

Роман Савосин

Николай Угожаев

Даниил Постарнаков

Степан Тартыгин

Дамир Черипка

Иван Попов

Илья Строганов

Кирилл Кропылев

Егор Рухин

Василий Бороховский

Пары

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Алиса Блинникова — Алексей Карпов

Дарья Андреева — Александр Акимов

Танцы на льду

Александра СтепановаИван Букин

Ирина ХавронинаДевид Нарижный

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Софья Тютюнина — Матвей Грачев

Елизавета ПасечникДарио Чиризано

Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Милана Кузьмина — Дмитрий Студенкин

Дарья Лунина — Андрей Акулов

Ксения Краусова — Даниил Корочкин

Алиса Абдуллина — Артем Крылов

Дарья Савкина — Александр Вахнов

Александра Прокопец — Александр Васькович

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Первого канала
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logoДарио Чиризано
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Елизавета Осокина
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Софья Леонтьева
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Артем Грицаенко
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