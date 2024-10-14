Семененко, Кондратюк, Угожаев, Муравьева, Синицына, Фролова, Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный выступят на Гран-при России в Магнитогорске
Турнир пройдет 26-27 октября.
Женщины
Ксения Синицына
Анна Фролова
Софья Муравьева
Вероника Малышева
Виктория Федянина
Анастасия Хахыртдинова
Дарья Третьякова
Алина Телегина
Ксения Гущина
Мужчины
Даниил Постарнаков
Степан Тартыгин
Дамир Черипка
Иван Попов
Илья Строганов
Кирилл Кропылев
Василий Бороховский
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Алиса Блинникова — Алексей Карпов
Дарья Андреева — Александр Акимов
Танцы на льду
Александра Степанова — Иван Букин
Ирина Хавронина — Девид Нарижный
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
Софья Тютюнина — Матвей Грачев
Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Милана Кузьмина — Дмитрий Студенкин
Дарья Лунина — Андрей Акулов
Ксения Краусова — Даниил Корочкин
Алиса Абдуллина — Артем Крылов
Дарья Савкина — Александр Вахнов
Александра Прокопец — Александр Васькович
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