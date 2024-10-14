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Полиция расследует предполагаемое изнасилование в отеле в Стокгольме, где жил Мбаппе. Килиан отреагировал: «Фэйк. Предсказуемо, что об этом написали за день до слушаний»

Полиция Швеции расследует возможное изнасилование в отеле, где жил Килиан Мбаппе.

Напомним, форвард «Реала» был замечен в ночном клубе Стокгольма в прошлый четверг, 10 октября, во время матча сборной Франции против Израиля (4:1) в Лиге наций. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с клубом, чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

По информации Aftonbladet, в субботу полиция получила сообщение об изнасиловании после того, как предполагаемая жертва обратилась за медицинской помощью.

Сообщается, что преступление предположительно было совершено в четверг в центре Стокгольма. Сегодня в отель, где останавливались Мбаппе и его спутники, прибыли правоохранительные органы.

О подозреваемых на данный момент ничего не известно, в прокуратуре отказались давать комментарии.

Сам футболист в твиттере прокомментировал публикацию RMC Sport о расследовании.

«Фэйковые новости! Это так предсказуемо. [Об этом написали] за день до слушания – как будто случайно, не так ли?» – написал Мбаппе.

15 октября пройдет слушание по апелляции «ПСЖ» по делу о задолженности перед Мбаппе на 55 миллионов евро – данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Aftonbladet
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