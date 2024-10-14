Овечкин тренировался на правом фланге перед матчем с «Вегасом»
Александр Овечкин тренировался на правом фланге в преддверии игры с «Вегасом».
Он занимался в звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.
Напомним, российский форвард также провел несколько смен на правом фланге нападения во время тренировочного лагеря «Кэпиталс».
Он уже играл справа c 2012 по 2014 год, когда главным тренером команды был Адам Оутс.
В первом матче в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин остался без бросков. Он отметился результативной передачей в игре с «Нью-Джерси» (3:5).
Матч против «Вегаса» состоится 16 октября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
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