Овечкин тренировался на правом фланге перед матчем с «Вегасом»

Александр Овечкин тренировался на правом фланге в преддверии игры с «Вегасом».

Он занимался в звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом .

Напомним, российский форвард также провел несколько смен на правом фланге нападения во время тренировочного лагеря «Кэпиталс».

Он уже играл справа c 2012 по 2014 год, когда главным тренером команды был Адам Оутс.

В первом матче в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин остался без бросков. Он отметился результативной передачей в игре с «Нью-Джерси» (3:5).

Матч против «Вегаса» состоится 16 октября.