  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»
18

Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»

Девушка Михаила Литвина отреагировала на приговор блогеру.

Сегодня Литвин был арестован на 13 суток за удар фаната ЦСКА Маугли.

12 октября блогер ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», в СКА он отвечает за коммуникацию с болельщиками.

«Клоуны, которые злорадствуют, идите ловите убийц и маньяков, мужчин, которые совершают домашнее насилие и рукоприкладство, а не раздувайте из чапалаха – «особо опасное преступление». Вам лишь бы похлопать в ладоши и порадоваться.

Миша всю свою жизнь финансово помогает нуждающимся. Пацанам на передовой, белгородцам, Курску, просто не говорит об этом направо и налево и не прикрывает свой зад.

Ему нечего скрывать, всем добра», – написала Адель Вейгель.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?  

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Адель Вейгель
происшествия
болельщики
logoСКА Ростов
брань
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
54сегодня, 11:12
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
2сегодня, 10:45
Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА
65сегодня, 09:58
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
50вчера, 19:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
54сегодня, 11:12
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
2сегодня, 10:45
Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА
65сегодня, 09:58
«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет
43сегодня, 08:52
Мозгов дебютировал в Media Basket. Это турнир по медийному баскетболу
7вчера, 21:22Фото
«Рома», «Тандем» и «Эгриси» сыграют в полуфинале Кубка Надежды. Судьба «Народной» и «СиндЕката» решится в суперчеллендже
вчера, 19:54
«Народная Команда» проиграла «Коням» по буллиталити в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
вчера, 19:51
Дмитрий Кузнецов: «В Советском союзе после матчей пили шампанское. В Испании заставляли пить пиво, вино. За кока-колу были штрафы»
24вчера, 19:33
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
50вчера, 19:02
Hoops выиграли у Rocket Team, БК «10» проиграл Sayonara Boys Club и AVG в 1-м туре Media Basket
3вчера, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость и отменили условное осуждение
556 минут назад
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27