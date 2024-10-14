Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»

Девушка Михаила Литвина отреагировала на приговор блогеру.

Сегодня Литвин был арестован на 13 суток за удар фаната ЦСКА Маугли.

12 октября блогер ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», в СКА он отвечает за коммуникацию с болельщиками.

«Клоуны, которые злорадствуют, идите ловите убийц и маньяков, мужчин, которые совершают домашнее насилие и рукоприкладство, а не раздувайте из чапалаха – «особо опасное преступление». Вам лишь бы похлопать в ладоши и порадоваться.

Миша всю свою жизнь финансово помогает нуждающимся. Пацанам на передовой, белгородцам, Курску, просто не говорит об этом направо и налево и не прикрывает свой зад.

Ему нечего скрывать, всем добра», – написала Адель Вейгель.

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