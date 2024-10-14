«Получал 500 тысяч евро в месяц, но у меня была депрессия. Деньги были ни к чему – я не мог сесть в самолет, принимал таблетки, мне делали укол, чтобы я заснул». Мвила об игре в России
Янн Мвила заявил, что деньги не помогали ему справиться с депрессией в России.
Французский полузащитник провел в системе «Рубина» с 2013 по 2018 год. За это время он также побывал в аренде в «Интере» и «Сандерленде».
«Я не собираюсь говорить, что деньги не приносят счастья, потому что они способствуют этому и облегчают жизнь. В то время я получал 500 тысяч евро чистыми в месяц. За два месяца у меня был миллион.
Но я был в своей комнате, и у меня была депрессия. Эти деньги были у меня на карте, но мне они были ни к чему. Когда это добирается до вас, оно уже вас не оставляет. Я больше не мог сесть в самолет. Я занимался йогой, принимал таблетки. Вечером врач делал мне укол в ягодицы, чтобы я мог успокоиться и заснуть», – рассказал Мвила, выступающий за «Кан» в нынешнем сезоне.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
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