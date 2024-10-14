Суперлигу хотят запустить в сентябре 2025 года. Гендиректор турнира считает, что новый формат ЛЧ не оправдывает ожиданий
Футбольную Суперлигу Европы хотят запустить в 2025 году.
Новый европейский турнир может начаться в сентябре 2025 года, об этом сообщил As.
Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт ранее заявил о предпринимаемых шагах для запуска соревнования.
Функционер считает, что новый формат Лиги чемпионов не оправдывает ожиданий.
Ранее Европейский суд постановил, что действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости