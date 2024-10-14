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Суперлигу хотят запустить в сентябре 2025 года. Гендиректор турнира считает, что новый формат ЛЧ не оправдывает ожиданий

Футбольную Суперлигу Европы хотят запустить в 2025 году.

Новый европейский турнир может начаться в сентябре 2025 года, об этом сообщил As.

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт ранее заявил о предпринимаемых шагах для запуска соревнования.

Функционер считает, что новый формат Лиги чемпионов не оправдывает ожиданий.

Ранее Европейский суд постановил, что действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСуперлига Европы
Бернд Райхарт
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