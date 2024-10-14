Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям

Федерация бокса России аннулировала лицензию Hardcore по двум дисциплинам.

«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing.

Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», – сообщает ФБР через официальный телеграм-канал.

В июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC после скандала с Джавидом Рзаевым . Напомним, на турнире по кулачным боям Hardcore Рзаев победил Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав того «русской свиньей».

Боец поп-MMA назвал соперника «русской свиньей» – теперь его проверяют на экстремизм, а у лиги приостановили лицензию

Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore FC: «Лига должна устранить нарушения, выплатить штраф и компенсировать вред нашей репутации»