Малкин набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 1-й звездой матча. У него 7 очков в 4 играх в сезоне, гол – 499-й в НХЛ

Евгений Малкин набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Питтсбурга » дважды ассистировал партнерам и забил в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:3).

В активе 38-летнего россиянина стало 7 (1+6) очков в 4 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1303 (499+804) балла в 1149 матчах.

Сегодня Малкин (18:20, 1:28 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, еще 2 прошли мимо.

Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. На точке вбрасывания выиграл 6 попыток из 11 (54,5%).