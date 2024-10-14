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«Химки» 3 месяца задерживают зарплату и премиальные футболистам (Legalbet)

«Химки» с лета задерживают зарплату футболистам.

По данным Legalbet, футболисты подмосковного клуба не получают зарплату и премиальные выплаты уже около трех месяцев.

Отмечается, что игрокам «Химок» положено 300 тысяч рублей в качестве бонусов за каждую победу в Мир РПЛ – при этом половину этой суммы футболистам выплачивают сразу, а оставшуюся часть они смогут получить по окончании сезона в случае сохранения места в лиге.

После 11 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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