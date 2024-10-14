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«Результат матча с Израилем – поражение человечества». Фанаты Италии устроили шествие в поддержку Палестины перед игрой в Удине – поучаствовало около 2000 человек

Итальянские фанаты устроили акцию в поддержку Палестины перед матчем с Израилем.

Игра 4-го тура Лиги наций пройдет сегодня в Удине и начнется в 21:45 по московскому времени.

Как сообщает информационное агенство Ansa, фанаты сборной Италии прошли маршем по центру города в рамках акции в поддержку Палестины. Они скандировали пропалестинские лозунги и демонстрировали баннер с надписью: «Результат матча Италии и Израиля – поражение человечества».

Многие участники принесли на шествие плакаты с призывами «покончить с апартеидом» и «исключить Израиль из ФИФА». Кроме того, фанаты выкрикивали оскорбления в адрес президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что акции протеста начались около 17 часов по местному времени – участие в них приняли примерно 2000 человек. В связи с этим за обстановкой в Удине следит около тысячи полицейских. Кроме того, стадион охраняется правоохранительными органами и спецслужбами Италии и Израиля, а во время матча на нем будут работать 450 стюардов, которым поручено проводить дополнительную проверку зрителей перед входом на стадион.

Фото: x.com/El_Turpe

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ansa
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