Шестеркин отразил 31 из 32 бросков «Детройта» и стал 3-й звездой матча. Победа – 2-я в 3 играх в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 31 из 32 бросков «Детройта» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (4:1).
Победа стала для россиянина 2-й в 3 играх в текущем сезоне (92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,28).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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