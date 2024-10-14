Александр Мостовой: «Назначение Тедеско в сборную Бельгии – это футбольное безобразие! Столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже никогда не играл»
Экс-тренер «Спартака» возглавляет бельгийскую национальную команду с февраля 2023 года. В своей группе Лиги наций команда занимает 3-е место, набрав 4 очка после 3 туров. Отставание от Италии составляет 3 балла, от Франции – 2.
Сегодня сборная Бельгии встретится с командой Франции. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
«Стоит ли ждать увольнения в случае поражения от Франции? Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии – это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну, ужас. Ясно, что это агентские дела.
Почему конфликты в команде с Тибо Куртуа, Кевином де Брюйне? Потому что игроки смотрят на него и думают: «Кто это?» Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать. Хотя, есть же тренеры, которые сами подают в отставку. Он должен был сказать: «Ухожу!» И все.
У Бельгии хорошие футболисты. С любым футбольным человеком они будут показывать нормальные результаты», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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