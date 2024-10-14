Чемпион России среди юниоров Яблоков приостановил карьеру: «На данный момент фигурное катание не приносит мне радости»

Фигурист Илья Яблоков приостановил спортивную карьеру.

Яблокову 21 год, он победитель первенства России-2022 среди юниоров. В сезоне-2023/24 занял девятое место на взрослом чемпионате страны.

«Я приостановил карьеру, но продолжаю тренироваться, чтобы поддерживать форму для шоу, учу парные и танцевальные элементы. Буду все это совмещать с тренерской работой. Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста. Но что будет, условно, через год, я не знаю. Никто не знает.

Фигурное катание в любом случае стало большой частью моей жизни, поэтому я не планирую полностью из него уходить. Просто появилось много вещей, которые меня не радуют, не приносят удовольствия.

Мы все это достаточно лаконично обсудили с моим тренером Викторией Евгеньевной Буцаевой. Она спросила, люблю ли я фигурное катание? Я ответил честно, что на данный момент оно не приносит мне радости. Так что без каких-то особенных переживаний приняли позицию друг друга», – сказал Яблоков.