Президент Сербии Вучич показал объединенный флаг России и Сербии после победы сборной над Швейцарией

Президент Сербии посетил матч сборной с сербско-российским флагом.

Сборная Сербии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 в 3-м туре Лиги наций.

Встречу посетил президент Сербии Александр Вучич. Празднуя победу, он достал и показал шарф в цветах флагов Сербии и России.