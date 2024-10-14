Президент Сербии Вучич показал объединенный флаг России и Сербии после победы сборной над Швейцарией
Президент Сербии посетил матч сборной с сербско-российским флагом.
Сборная Сербии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 в 3-м туре Лиги наций.
Встречу посетил президент Сербии Александр Вучич. Празднуя победу, он достал и показал шарф в цветах флагов Сербии и России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vox
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости