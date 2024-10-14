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Президент Сербии Вучич показал объединенный флаг России и Сербии после победы сборной над Швейцарией

Президент Сербии посетил матч сборной с сербско-российским флагом.

Сборная Сербии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 в 3-м туре Лиги наций. 

Встречу посетил президент Сербии Александр Вучич. Празднуя победу, он достал и показал шарф в цветах флагов Сербии и России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vox
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Александр Вучич
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