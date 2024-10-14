Румынский шахматист Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, отстранен от соревнований по подозрению в читерстве

Шахматист Кирилл Шевченко отстранен от соревнований из-за возможного читерства.

Шевченко родился в Киеве и выступал за Украину, однако в 2023 году перешел в сборную Румынии.

Во время командного чемпионата Испании в Мелилье организаторы обратили внимание, что шахматист часто отлучается в туалет, причем ему была необходима определенная кабинка.

Позже в этой кабинке был найден мобильный телефон с запиской: «Не трогать! Этот телефон оставили здесь, чтобы владелец мог ответить ночью».

Арбитры сравнили рукописную записку с протоколами Шевченко и обнаружили сходство в чернилах и почерке. Они также отметили, что на телефоне установлено румынское время – на час больше, чем в Испании.

«В свете доказательств, собранных в ходе расследования, что этот игрок использовал мобильный телефон во время турнира в нарушение правил ФИДЕ, накладываются следующие санкции: засчитать поражение в двух ранее сыгранных партиях и отстранить Кирилла Шевченко от соревнований, поскольку это очень серьезное нарушение», – заявил главный арбитр турнира Оскар Бруно де Прадо.

Сам шахматист все отрицает. Клуб «Силья», за который выступает Шевченко, выразил несогласие с тем, что доказательства неопровержимо указывают на читерство, и подал официальную жалобу.