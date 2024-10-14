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  • Казанский «Сокол» опубликовал вакансию таролога. Зарплата – от 300 тысяч рублей в месяц, обязанности – проводить групповые сеансы и составлять индивидуальные планы для игроков
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Казанский «Сокол» опубликовал вакансию таролога. Зарплата – от 300 тысяч рублей в месяц, обязанности – проводить групповые сеансы и составлять индивидуальные планы для игроков

Казанский «Сокол» ищет таролога.

Клуб, выступающий в LEON Второй лиге Б, разместил вакансию на должность таролога. «Сокол» готов принять на работу человека, который «сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне».

К соискателям предъявляются следующие требования: умение и опыт работы с картами таро, знание основ астрологии и нумерологии, умение анализировать информацию и делать прогнозы, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Специалист будет обязан проводить консультации и групповые сеансы с игроками и тренерами, составлять индивидуальные прогнозы для каждого футболиста, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время игры.

Казанцы готовы платить тарологу от 300 тысяч рублей в месяц. Клуб обещает гибкий график работы, возможность работать удаленно и возможность профессионального роста и развития.

«Сокол» после 25 туров группы 4 во Второй лиге Б идет на 5-м месте и отстает от лидирующего кировского «Динамо» на 12 очков.

Последний матч казанцы проиграли на выезде барнаульскому «Динамо» (2:3) на заснеженном поле, соперник забил им рукой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: hh.ru
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoПари НН-2
logoСокол Казань
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