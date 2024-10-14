Попов о Черчесове: «Властный, не очень любит людей, готов идти по головам – так себя не ведут. ЧМ-2018 – случайность. Он тренер не для высоких целей»

Алексей Попов оценил характер Станислава Черчесова.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла три матча и один раз сыграла вничью.

– Почему после «Ференцвароша» Черчесов не нашел себе клуб в России?

– Меня это не удивляет.

– Почему?

– Как вам сказать? Он очень своеобразный человек.

– Все дело в характере?

– Да, в нем. Он довольно властный и… Как бы помягче сказать? Не очень любит людей.

– Вот как?

– Это мое мнение. Ради результата Черчесов готов идти по головам. Так в коллективе себя не ведут.

– Но ведь выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мир – успех? Или вы так не считаете?

– Успех. Но это случайность. Там все совпало.

Всю игру отбивались от Испании и победили по пенальти. Акинфеев сотворил чудо. Сборная провела только одну шикарную игру на том турнире – с Хорватией! И уступила. Больше ничего…

Да, выход в четвертьфинал – большой успех, но он был случайным. Что и показали дальнейшие результаты сборной России.

– То есть вы не самого высокого мнения о тренерских способностях Станислава Саламовича?

– Он качественный специалист с европейским образованием. Но не для высоких целей, я бы так сказал, – сказал бывший защитник «Амкара» Алексей Попов.