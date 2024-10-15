Панарин сделал 3 передачи в матче с «Детройтом» и стал 2-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в сезоне
Артемий Панарин сделал 3 передачи в матче с «Детройтом» и стал 2-й звездой.
Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:1).
На счету 32-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 3 играх в текущем сезоне.
Сегодня Панарин (20:37, 5:09 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, еще 2 прошли мимо.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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