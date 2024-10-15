Георгиев пропустил 5 шайб от «Айлендерс», отразив 32 броска из 37. У него 79% сэйвов и КН 6,58 в 3 играх в сезоне

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Айлендерс», отразив 32 из 37 бросков.

«Колорадо » уступил команде своего бывшего тренера Патрика Руа в регулярном чемпионате НХЛ (2:6).

28-летний вратарь «Эвеланш» впервые в сезоне провел полный матч. В двух предыдущих играх его заменяли.

В 3 матчах в сезоне у Георгиева 2 поражения (еще одно досталось его сменщику Юстусу Аннунену) при 13 пропущенных шайбах, 79% сэйвов и коэффициенте надежности 6,58.