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  • Георгиев пропустил 5 шайб от «Айлендерс», отразив 32 броска из 37. У него 79% сэйвов и КН 6,58 в 3 играх в сезоне
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Георгиев пропустил 5 шайб от «Айлендерс», отразив 32 броска из 37. У него 79% сэйвов и КН 6,58 в 3 играх в сезоне

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Айлендерс», отразив 32 из 37 бросков.

«Колорадо» уступил команде своего бывшего тренера Патрика Руа в регулярном чемпионате НХЛ (2:6). 

28-летний вратарь «Эвеланш» впервые в сезоне провел полный матч. В двух предыдущих играх его заменяли. 

В 3 матчах в сезоне у Георгиева 2 поражения (еще одно досталось его сменщику Юстусу Аннунену) при 13 пропущенных шайбах, 79% сэйвов и коэффициенте надежности 6,58.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoКолорадо
logoНХЛ
logoАлександр Георгиев
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