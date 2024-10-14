Казахстан Черчесова идет ко дну, победы Синнера и Соболенко в Китае, Ямаль досрочно вернется в «Барсу», новый мировой рекорд в марафоне, Глушенков объяснил зарплаты футболистов и другие новости

1. В Лиге наций Англия победила Финляндию в гостях, Австрия забила 5 голов Норвегии, Казахстан проиграл Словении – у Станислава Черчесова 3 поражения и ничья во главе казахстанской сборной, общий счет – 0:8.

2. Янник Синнер победил Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае. Игроки уложились в два сета.

Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн в финале турнира в Ухане.

3. Сборная Кубы хочет провести ответный матч с Россией на своем поле : «Игра будет возможна в следующем году». Впрочем, пока переговоров нет .

4. Ламин Ямаль не сыграет с Сербией и досрочно вернется в расположение «Барселоны». Повреждение вингера обусловлено перегрузкой, а не ударом.

5. НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Калгари» (1:4) – у финалистов Кубка Стэнли-2024 уже 3 домашних поражения на старте с общей разницей 3:15 . «Даллас» обыграл «Сиэтл» (2:0) – третья победа подряд и вторая подряд на ноль. Все результаты дня – здесь .

6. «Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца.

7. «Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова новым главой совета директоров . Зампред «Газпром нефти» побеждал в конкурсе «Лидеры России».

8. 49-летняя Оксана Чусовитина победила в опорном прыжке на турнире в Новосибирске.

9. В «Наполи» недовольны словами Жезуса о безопасности в Неаполе после попытки угона его машины. Защитника могут продать зимой и подписать Бийола.

10. Единая лига ВТБ. ЦСКА победил «Зенит».

11. НФЛ. «Чикаго» обыграл «Джексонвилл», «Детройт» разгромил «Даллас» в гостях и другие результаты .

12. Лукас Подольски завершил карьеру в 39 лет. Прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей.

13. Кенийка Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне.

14. Сто тонн льда уйдут на подготовку площадки для шоу Татьяны Навки в индийском Ахмадабаде.

Цитаты дня.

Тихонов о Соболеве: «Не осуждаю, но как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом!»

Черчесов о работе с Казахстаном: «Даже лучшие гимнастки делают шпагат только в одну сторону, а мне надо и туда, и сюда . Я его не умею делать. Но надо»

Гвардиола о Месси: «Сильнейший игрок всех времен , я никогда не видел подобной стабильности. Такой встречается раз в жизни, как Тайгер Вудс и Майкл Джордан»

«Мы сыны нации, правившей миром 600 лет . Неужели мы доверимся иностранцам, а не нашим детям?» Глава турецкой федерации о приглашении видеоассистентов из других стран

«Мудрик круче Кварацхелии . У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Но Михаил – это не Месси для Аргентины». Экс-хавбек «Карпат» Кополовец о вингерах

Глушенков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился в детстве, кто прилагал усердный труд . Процитирую Смолова: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки»