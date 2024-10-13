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Лига наций. Казахстан примет Словению, Англия в гостях у Финляндии, Армения против Северной Македонии

В Лиге наций пройдут матчи 4-го тура.

Сборная Казахстана примет Словению, Англия сыграет в гостях с Финляндией, Армения – с Северной Македонией.

Лига наций

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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