«Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова новым главой совета директоров. Зампред «Газпром нефти» побеждал в конкурсе «Лидеры России»

«Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова главой совета директоров.

«Совет директоров ХК «Авангард » избрал председателем Совета директоров клуба Евгения Игоревича Кожевникова – заместителя председателя правления компании «Газпром нефть».

Евгений Кожевников окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы. Работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года.

Является победителем федерального конкурса для управленцев «Лидеры России». В юношеском возрасте участвовал в соревнованиях системы Федерации хоккея России», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Кожевников заменил в этой должности Михаила Аверина, занимавшего ее с июня 2023 года. До этого председателем совета директоров «Авангарда» был Александр Крылов.