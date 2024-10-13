«Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова новым главой совета директоров. Зампред «Газпром нефти» побеждал в конкурсе «Лидеры России»
«Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова главой совета директоров.
«Совет директоров ХК «Авангард» избрал председателем Совета директоров клуба Евгения Игоревича Кожевникова – заместителя председателя правления компании «Газпром нефть».
Евгений Кожевников окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы. Работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года.
Является победителем федерального конкурса для управленцев «Лидеры России». В юношеском возрасте участвовал в соревнованиях системы Федерации хоккея России», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Кожевников заменил в этой должности Михаила Аверина, занимавшего ее с июня 2023 года. До этого председателем совета директоров «Авангарда» был Александр Крылов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
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