Кенийка Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне.

Спортсменка выиграла Чикагский марафон, пробежав дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.

Предыдущий рекорд (2 часа 11 минут 52 секунды) принадлежал Тигист Ассефе из Эфиопии, она установила его на Берлинском марафоне в сентябре 2023 года.

Чепнгетич 30 лет, она чемпионка мира 2019 года в марафоне.