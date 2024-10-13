Кенийка Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне
Кенийка Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в марафоне.
Спортсменка выиграла Чикагский марафон, пробежав дистанцию за 2 часа 9 минут 57 секунд.
Предыдущий рекорд (2 часа 11 минут 52 секунды) принадлежал Тигист Ассефе из Эфиопии, она установила его на Берлинском марафоне в сентябре 2023 года.
Чепнгетич 30 лет, она чемпионка мира 2019 года в марафоне.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости