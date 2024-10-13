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49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на турнире в Новосибирске

49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина победила на турнире в Новосибирске.

Представительница Узбекистана выиграла соревнования в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».

Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.

Спортивная гимнастика

Всероссийские соревнования «На призы Евгения Подгорного»

Новосибирск

Опорный прыжок, женщины

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,266

2. Маргарита Иванова – 12,616

3. Варвара Зубова – 12,483

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!

Опубликовала: Мария Селенкова
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
результаты
logoОксана Чусовитина
сборная Узбекистана (жен)
Варвара Зубова
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