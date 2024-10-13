49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на турнире в Новосибирске
49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина победила на турнире в Новосибирске.
Представительница Узбекистана выиграла соревнования в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».
Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.
Спортивная гимнастика
Всероссийские соревнования «На призы Евгения Подгорного»
Новосибирск
Опорный прыжок, женщины
1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,266
2. Маргарита Иванова – 12,616
3. Варвара Зубова – 12,483
Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!
Опубликовала: Мария Селенкова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости