49-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на турнире в Новосибирске

49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина победила на турнире в Новосибирске.

Представительница Узбекистана выиграла соревнования в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».

Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.

Спортивная гимнастика

Всероссийские соревнования «На призы Евгения Подгорного»

Новосибирск

Опорный прыжок, женщины

1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,266

2. Маргарита Иванова – 12,616

3. Варвара Зубова – 12,483

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