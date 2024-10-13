«Мы сыны нации, правившей миром 600 лет. Неужели мы доверимся иностранцам, а не нашим детям?» Глава турецкой федерации о приглашении видеоассистентов из других стран
«Мы сыны нации, которая правила миром 600 лет. Неужели мы доверимся иностранцам, а не нашим детям?» – сказал президент Ибрагим Хаджиосманоглу.
Глава федерации также рассказал о работе над сокращением пауз в игре.
«Мы обратились с просьбой к президенту УЕФА Александеру Чеферину. Он прислал лучшего тренера судей в Европе. Сейчас он приступил к работе в федерации.
Черное не сразу становится белым. У нас 20-30 лет опыта в этой сфере. У нас есть молодые блестящие арбитры. Мы будем воспитывать их характер, прививать мораль. Недостатки будут устранены со временем.
Конечно, работа рефери на поле очень важна для улучшения качества футбола. Нам нужно время. Со временем мы все это исправим, работая рука об руку с нашими клубами», – отметил Хаджиосманоглу.
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