«Мудрик круче Кварацхелии. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Но Михаил – это не Месси для Аргентины». Экс-хавбек «Карпат» Кополовец о вингерах
– Не должен один футболист играть ключевую роль в сборной. При всем уважении к Мудрику, но он не показывает того футбола, где будет незаменимым. Это не Месси для Аргентины. Наша команда не должна быть завязана на одном футболисте.
– Мудрика многие критиковали, но вчера Михаил забил победный гол, и статистические порталы признали его лучшим игроком матча. Вы согласны?
– Вы можете проиграть игру, но если будете биться, как вчера с грузинами, то никто вас критиковать не будет. Простить можно все, но только не отсутствие желания и настроя на игру.
Мне понравилось, что наша команда против грузин играла душой и сердцем, поэтому я не хочу кого-то выделять. Мудрик проделал много работы и в обороне, и в атаке, как и все наши игроки.
– Победный гол Мудрика придаст ему уверенности в выступлениях за «Челси»?
– Я ему этого желаю. Качества у него невероятные, но нужно, чтобы он их умел использовать на поле. Против Грузии в нескольких моментах он показал, что является топовым игроком.
– Кто вам больше нравится: Мудрик или Кварацхелия, которого вчера закрыл Конопля?
– Миша мне больше нравится. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Поэтому Мудрик круче Кварацхелии. Мише просто нужно психологически успокоиться и использовать свои моменты в «Челси».
Тренер ему дает игровое время. Но в «Челси» очень большая конкуренция, и если не использовать свои моменты несколько раз, то тебя перестанут выпускать, – сказал бывший полузащитник «Карпат» в интервью сайту «Збірна».
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