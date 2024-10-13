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  • «Мудрик круче Кварацхелии. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Но Михаил – это не Месси для Аргентины». Экс-хавбек «Карпат» Кополовец о вингерах
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«Мудрик круче Кварацхелии. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Но Михаил – это не Месси для Аргентины». Экс-хавбек «Карпат» Кополовец о вингерах

Михаил Кополовец считает, что Михаил Мудрик превосходит Хвичу Кварацхелию.

– Не должен один футболист играть ключевую роль в сборной. При всем уважении к Мудрику, но он не показывает того футбола, где будет незаменимым. Это не Месси для Аргентины. Наша команда не должна быть завязана на одном футболисте.

– Мудрика многие критиковали, но вчера Михаил забил победный гол, и статистические порталы признали его лучшим игроком матча. Вы согласны?

– Вы можете проиграть игру, но если будете биться, как вчера с грузинами, то никто вас критиковать не будет. Простить можно все, но только не отсутствие желания и настроя на игру.

Мне понравилось, что наша команда против грузин играла душой и сердцем, поэтому я не хочу кого-то выделять. Мудрик проделал много работы и в обороне, и в атаке, как и все наши игроки.

– Победный гол Мудрика придаст ему уверенности в выступлениях за «Челси»?

– Я ему этого желаю. Качества у него невероятные, но нужно, чтобы он их умел использовать на поле. Против Грузии в нескольких моментах он показал, что является топовым игроком.

– Кто вам больше нравится: Мудрик или Кварацхелия, которого вчера закрыл Конопля?

– Миша мне больше нравится. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Поэтому Мудрик круче Кварацхелии. Мише просто нужно психологически успокоиться и использовать свои моменты в «Челси».

Тренер ему дает игровое время. Но в «Челси» очень большая конкуренция, и если не использовать свои моменты несколько раз, то тебя перестанут выпускать, – сказал бывший полузащитник «Карпат» в интервью сайту «Збірна».

Опубликовал: Александр Суряев
logoЧелси
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoСборная Грузии по футболу
logoМихаил Кополовец
logoЛига наций УЕФА
logoЕфим Конопля
logoМихаил Мудрик
logoХвича Кварацхелия
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